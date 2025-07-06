Оззі Осборн востаннє виступив на сцені: прогримів прощальний концерт культових Black Sabbath

Британський рок-музикант Оззі Осборн та інші учасники гурту Black Sabbath відіграли свій останній концерт. Захід відбувся у їхньому рідному місті, Бірмінгемі.

У суботу, 5 липня, у Бірмінгемі відбувся масштабний фестиваль Back To The Beginning. Про це пише Show 24 з посиланням на Independent.

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У цей день востаннє на сцену вийшов Оззі Осборн та оригінальний склад гурту Black Sabbath – Тоні Айоммі, Гізер Батлер і Білл Ворд. Вони виконали знакові хіти War Pigs, NIB, Iron Man і Paranoid.

Через хворобу Паркінсона Оззі Осборн виконував треки, сидячи на чорному крилатому троні. Прощальний концерт завершився феєрверками й тортом для Осборна.

Так добре бути на цій чортовій сцені. Ви навіть не уявляєте, як я цього чекав,

– сказав музикант, що офіційно покинув сцену.

Останній виступ Black Sabbath: дивіться відео онлайн

У фестивалі взяли участь й інші культові рок-гурти: Slayer, Tool, Gojira, Metallica, Guns N Roses, Pantera, Alice in Chains, Anthrax та інші.

Що відомо про Black Sabbath

Гурт Black Sabbath заснували у 1968 році в Бірмінгемі. Колектив вважають одними із засновників музичного жанру хеві-метал та дум-металу. Їхній дебютний альбом Black Sabbath називають найпершим метал-альбомом. Оззі Осборн покинув гурт у 1979 році. З того часу вокалістами Black Sabbath були Ронні Джеймс Діо, Ян Гіллан і Тоні Мартін.

Останній концерт гурту відбувся у 2017 році. Але 5 липня відбулось возз'єднання повного складу колективу, що поставило фінальну крапку у їхній кар'єрі.

"Хрещений батько металу" Оззі Осборн страждає через хворобу Паркінсона з 2020 року. У лютому 2024 він повідомив, що змушений піти зі сцени. А взимку 2025 його дружина Шерон Осборн сповістила, що музикант більше не може ходити.