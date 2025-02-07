Шерон Осборн розповіла про стан свого чоловіка, якого називають "хрещеним батьком металу", в інтерв'ю The Sun, пише 24 Канал. Вона повідомила, що Оззі Осборн більше не може ходити.

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За словами Шерон Осборн, зараз музикант працює з фізіотерапевтом, щоб його м'язи були в тонусі.

Хвороба Паркінсона – це захворювання, що прогресує. Це не те, що можна стабілізувати. Хвороба вражає різні частини тіла, а зараз постраждали його ноги. Але голос він має такий гарний, як ніколи раніше,

– сказала Шерон Осборн.

Оззі Осборн влітку 2025 планує возз'єднатися з гуртом Black Sabbath на великій сцені вперше за 20 років. Концерт під назвою Back To The Beginning відбудеться 5 липня. Колектив вийде на сцену у повному складі: не тільки Оззі Осборн, але й Тоні Айоммі, Гізер Батлер і Білл Ворд.

До них приєднаються такі легенди рок-музики, як Metallica, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Pantera, Anthrax, Alice in Chains та інші зірки. У мережі пророкують, що концерт може стати найкращим хеві-метал шоу в історії.



Афіша концерту / Фото з інстаграму гурту

Дружина Оззі Осборна зізналась, що рокер "дуже радий повернутися і дуже схвильований" через майбутній виступ, який стане останнім в його кар'єрі.

Що відомо про стан здоров'я Оззі Осборна

У 2020 році стало відомо, що Оззі Осборн страждає через хворобу Паркінсона, яку спричинили травми спини й шиї. Рок-музикант з часом перестав з'являтися на публіці. У листопаді 2022 року його помітили в Беверлі-Хіллз, де він показався з тростиною у руках.

У лютому минулого року рок-Оззі Осборн оголосив, що вимушений піти зі сцени. Він повідомив про завершення гастрольної кар'єри через те, що фізично не зможе виступати з концертами. Довге лікування не допомогло йому повернутися до попередньої форми, хоч з його голосом немає жодних проблем.