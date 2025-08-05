Газета The New York Times повідомила, що легендарний британський музикант Оззі Осборн помер внаслідок серцевого нападу. Згідно зі свідоцтвом про смерть, у нього була ішемічна хвороба серця і хвороба Паркінсона.

Документ до реєстру в Лондоні подала дочка Оззі Еймі, передає Show 24 з посиланням на The New York Times. Жінка вказала, що її батько був "автором пісень, виконавцем і рок-легендою".

До речі Оззі Осборна поховали: де спочиває легенда хеві-металу

Оззі Осборн помер 22 липня. У цей день до будинку музиканта відправили гелікоптер екстреної медичної допомоги. Близько двох годин медики намагалися врятувати життя вокаліста гурту Black Sabbath.

Коли родина Осборна повідомила про його смерть, то не розкрила причину. Однак останніми роками він мав чимало проблем зі здоров'ям, зокрема хворобу Паркінсона і пошкодження хребта.

5 липня Оззі та інші учасники гурту Black Sabbath відіграли прощальний концерт у рідному Бірмінгемі на масштабному фестивалі Back To The Beginning. Музикант сидів на чорному крилатому троні.

30 липня у Бірмінгемі попрощалися з "Принцом темряви". Серед присутніх були шанувальники й родина Осборна, зокрема дружина Шерон з дітьми. Легенду поховали біля озера на території його будинку в Бакінгемширі.

Коротко про Оззі Осборна

Зауважимо, що Оззі Осборн вважався одним із творців хеві-металу. Гурти Metallica, Slayer та Anthrax називали музиканти одним із тих, хто вплинув на них.

У 2000-х роках слава знову прийшла до Оззі завдяки реаліті-шоу "Сімейка Осборнів", яке транслювалося з 2002 по 2005 рік. У ньому показувалося життя вокаліста Black Sabbath, його дружини Шерон і їхніх дітей.