У четвер, 31 липня, відбулась приватна прощальна церемонія з Оззі Осборном, на якій були присутні родичі та друзі музиканта. Легенду Black Sabbath поховали біля озера на території його будинку в Бакінгемширі – таким було бажання самого Осборна. Про це пише Show 24 з посиланням на New York Post.

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Поминальна служба відбулась у будинку родини Осборнів. На неї завітали близько 100 людей, серед них – його рідні та близькі люди. Зокрема, колеги з гурту Black Sabbath, Джеймс Гетфілд з Metallica, Yungblud, Елтон Джон, Мерлін Менсон, фронтмен Slipknot Корі Тейлор та інші.

Біля маєтку встановили сцену, де кілька музикантів виконали пісні на честь покійного Оззі Осборна. Усі підтримували його дружину Шерон та їхніх дітей. У будинку були розставлені світлини легенди. А біля місця поховання, на березі озера, поклали вінок з написом: "Оззі, чорт забирай, Осборн".

Нагадаємо, 30 липня у Бірмінгемі відбулась емоційна похоронна процесія. Кортеж пройшов вулицею Broad Street та зупинився біля меморіальної лавки Black Sabbath. Тисячі шанувальників вийшли на вулиці з квітами та листами. До процесії долучилась Шерон Осборн та діти музиканта.

Легендарний музикант помер 22 липня після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона. За кілька тижнів до цього Оззі Осборн виступив з прощальним концертом на масштабному фестивалі Back To The Beginning.