В четверг, 31 июля, состоялась частная прощальная церемония с Оззи Осборном, на которой присутствовали родственники и друзья музыканта. Легенду Black Sabbath похоронили у озера на территории его дома в Бакингемшире – таким было желание самого Осборна. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на New York Post.

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Поминальная служба состоялась в доме семьи Осборнов. Ее посетили около 100 человек, среди них – его родные и близкие люди. В частности, коллеги из группы Black Sabbath, Джеймс Гэтфилд из Metallica, Yungblud, Элтон Джон, Мерлин Мэнсон, фронтмен Slipknot Кори Тейлор и другие.

Возле поместья установили сцену, где несколько музыкантов исполнили песни в честь покойного Оззи Осборна. Все поддерживали его жену Шэрон и их детей. В доме были расставлены фотографии легенды. А возле места захоронения, на берегу озера, возложили венок с надписью: "Оззи, черт возьми, Осборн".

Напомним, 30 июля в Бирмингеме состоялась эмоциональная похоронная процессия. Кортеж прошел по улице Broad Street и остановился возле мемориальной лавки Black Sabbath. Тысячи поклонников вышли на улицы с цветами и письмами. К процессии присоединилась Шэрон Осборн и дети музыканта.

Легендарный музыкант умер 22 июля после длительной борьбы с болезнью Паркинсона. За несколько недель до этого Оззи Осборн выступил с прощальным концертом на масштабном фестивале Back To The Beginning.