Также к прощальной процессии присоединилась семья музыканта. Среди присутствующих была его жена Шэрон Осборн, с которой он прожил более 40 лет, а также их дети. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Independent.

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В 13:00 по местному времени в Бирмингеме стартовал прощальный парад, куда доставили тело Оззи Осборна. Кортеж прошел по улице Broad Street и остановился возле мемориальной скамейки и моста, посвященных группе Black Sabbath. Процессию сопровождал духовой оркестр Bostin' Brass.

Прямая трансляция с прощания с Оззи Осборном: смотрите видео онлайн

Тысячи поклонников вышли на улицы с цветами, письмами и символикой, связанной с творчеством Оззи. Особенно трогательно выглядел момент, когда к мемориалу подошла жена музыканта Шэрон вместе с детьми. Осборн возложила цветы и поблагодарила фанатов, не сдерживая слез.

Что известно о смерти Оззи Осборна?

Музыкант умер 22 июля на 77-м году жизни. Известно, что медики более двух часов боролись за его жизнь, но спасти Осборна не удалось. Артист имел серьезные проблемы со здоровьем, в частности, он страдал от болезни Паркинсона.

Заметим, что накануне наша редакция написала подробную биографию легендарного Оззи Осборна.