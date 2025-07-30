О смерти звезды сообщила группа More в инстаграме, пишет Show 24. Причину смерти коллектив не объявил.

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Группа More опубликовала черно-белую фотографию Пола Марио Дея. Представители коллектива выразили соболезнования семье и друзьям певца, а также поклонникам его творчества со всего мира.

Биография Пола Марио Дэя

Пол Марио Дэй родился 19 апреля 1956 года в Лондоне. Он был первым вокалистом группы Iron Maiden (1975-1976 годы). После того как певца уволили, его заменил Деннис Уилкок.

В 1980 году основал хэви-метал группу More, уже в следующем году вышел дебютный альбом Warhead. Пол покинул коллектив перед выходом второго и последнего альбома Blood & Thunder (1982 год).

С 1983 по 1984 годы он был фронтменом группы Wildfire, а в 1985 году присоединился к The Sweet вместе с гитаристом Энди Скоттом и барабанщиком Миком Такером. Тогда коллектив ненадолго вернулся на сцену.

Ранее мы сообщали, что Оззи Осборн умер – легендарный музыкант и вокалист группы Black Sabbath.