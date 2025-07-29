Прощание с легендарным музыкантом состоится в среду, 30 июля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Independent.

Важно Прощание с легендой: где и как пройдут похороны рок-иконы Оззи Осборна

Прощальный кортеж будет ехать с 13:00 по местному времени вдоль Broad Street в Бирмингеме. Процессия сделает остановку возле скамейки и моста Black Sabbath.

Процессию будет сопровождать выступление духового оркестра в исполнении музыкантов из Bostin' Brass. Вокруг Бирмингема перекроют несколько дорог, в том числе и Broad Street.

Бирмингемский городской совет сообщил, что работает "в быстром темпе", чтобы согласовать все детали прощания с семьей Оззи Осборна.

Поклонники музыканта, которым не удастся приехать в Бирмингем, смогут посмотреть прямую трансляцию со скамейки Black Sabbath. Те фаны, которые лично хотят отдать дань, также могут посетить Бирмингемский музей и художественную галерею, где открыта выставка "Оззи Осборн – герой рабочего класса".

После прощальной церемонии состоятся частные похороны в кругу родных.

Что известно о смерти Оззи Осборна?

Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет в окружении своей семьи. Рокер длительное время боролся с болезнью Паркинсона.

За несколько недель до этого, звезда хэви-метала дал прощальный концерт на фестивале Back To The Beginning в Бирмингеме. Там он воссоединился с коллегами из группы Black Sabbath и в последний раз спел свои хиты.