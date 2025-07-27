Так, в Бирмингеме готовят масштабный концерт памяти Оззи Осборна, тогда как его семья планирует провести частные похороны в кругу родных. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Express.

К теме Дочь Оззи Осборна впервые публично высказалась о смерти рок-музыканта

Оззи Осборн еще при жизни говорил, что хочет, чтобы его прощание было не печальным событием, а настоящим праздником. Поэтому сейчас хотят организовать большой концерт памяти рокера с участием известных музыкантов. Среди них может быть и Yungblud – артист, которого Оззи считал своим "музыкальным наследником".

Событие должно состояться в Бирмингеме – городе, где родился Осборн, и который всегда оставался для него особенным.

Вас также может заинтересовать Карьера в Black Sabbath, болезнь Паркинсона и другое: биография легендарного Оззи Осборна

Перед большим праздником памяти семья проведет скромные частные похороны. По информации СМИ, жена музыканта хочет похоронить его в саду их дома Welders House. Она чувствует себя слишком слабой, чтобы участвовать в публичной церемонии.

Что известно о смерти Оззи Осборна?

Рокер умер 22 июля, несмотря на усилия врачей, которые более двух часов пытались спасти его жизнь. Музыкант долгое время боролся с последствиями травм и болезней: после аварии в 2003 году ему установили металлические импланты в позвоночник, а падение в 2019-м лишь усугубило состояние. Позже диагностировали болезнь Паркинсона, из-за чего Оззи передвигался в инвалидной коляске. Последние дни он провел в родной Англии, рядом с близкими.