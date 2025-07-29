Прихильники музиканта Оззі Осборна матимуть можливість вшанувати пам'ять легенди. Стало відомо, коли відбудеться похоронна процесія, яка проїде через Бірмінгем, – рідне місто Осборна.

Прощання з легендарним музикантом відбудеться у середу, 30 липня. Про це пише Show 24 з посиланням на The Independent.

Важливо Прощання з легендою: де і як пройде похорон рок-ікони Оззі Осборна

Прощальний кортеж їхатиме з 13:00 за місцевим часом уздовж Broad Street у Бірмінгемі. Процесія зробить зупинку біля лавки та мосту Black Sabbath.

Процесію супроводжуватиме виступ духового оркестру у виконанні музикантів з Bostin' Brass. Навколо Бірмінгема перекриють кілька доріг, зокрема й Broad Street.

Бірмінгемська міська рада повідомила, що працює "у швидкому темпі", щоб узгодити всі деталі прощання з сім'єю Оззі Осборна.

Шанувальники музиканта, яким не вдасться приїхати до Бірмінгема, зможуть переглянути пряму трансляцію з лавки Black Sabbath. Ті фани, які особисто хочуть віддати шану, також можуть відвідати Бірмінгемський музей і художню галерею, де відкрита виставка "Оззі Осборн – герой робітничого класу".

Після прощальної церемонії відбудеться приватний похорон у колі найрідніших.

Що відомо про смерть Оззі Осборна?

Оззі Осборн пішов з життя 22 липня у віці 76 років в оточенні своєї сім'ї. Рокер тривалий час боровся з хворобою Паркінсона.

За кілька тижнів до цього, зірка хеві-металу дав прощальний концерт на фестивалі Back To The Beginning в Бірмінгемі. Там він возз'єднався з колегами з гурту Black Sabbath і востаннє заспівав свої хіти.