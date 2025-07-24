Відправили до будинку гелікоптер: медики кілька годин боролися за життя Оззі Осборна

Увечері 22 липня стало відомо, що помер легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн. Лише на початку липня він возз'єднався з іншими учасниками гурту Black Sabbath на сцені фестивалю Back To The Beginning, що проходив у Бірмінгемі.

Лікарі кілька годин боролися на життя Осборна. У вівторок, близько 10:30 ранку, поблизу заміського будинку музиканта приземлився гелікоптер екстреної медичної допомоги, пише Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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Дзвінки з будинку Оззі Осборна змусили операторів повірити, що життя музикант під загрозою. Гелікоптер відправили з бази швидкої допомоги Thames Valley на RAF Benson у Воллінгфорді, графство Оксфордшир. Екіпаж перебував у повітрі близько 15 хвилин, перш ніж приземлитися на території маєтку.

Медики близько двох годин намагалися врятувати життя вокаліста Black Sabbath, але марно. Місцеві жителі села Джорданс, що межує з будинком Осборна, зрозуміли, що відбувається "щось серйозне", коли почули гелікоптер, а пізніше побачили, що він приземлився. Згодом стало відомо, що музикант помер.

З більшим сумом, ніж можна висловити словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною та оточений любов’ю,

– заявила його родина.

Нагадаємо, що у 2020 році Оззі Осборн повідомив, що йому діагностували хворобу Паркінсона. Наступного місяця йому довелося скасувати північноамериканську частину туру "No More Tours 2", адже музикант мав їхати на лікування до Європи. Однак через кілька днів легенда хеві-металу випустив альбом "Ordinary Man".