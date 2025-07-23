За кілька тижнів до смерті Осборн разом з іншими учасниками Black Sabbath відіграв прощальний концерт у рідному Бірмінгемі. Зірки вшанували пам'ять музиканта у своїх соціальних мережах, пише Show24.

До слова Несуть квіти та свічки на Алею слави: Лос-Анджелес прощається з легендарним Оззі Осборном

Як зірки відреагували на смерть Оззі Осборна?

Black Sabbath

Гурт Black Sabbath опублікував фотографію музиканта з фінального концерту та підписав її: "Оззі назавжди".

Біллі Джоел Армстронг

Фронтмен панк-рок гурту Green Day Біллі Джоел Армстронг: "Без слів. Ми любимо тебе, Оззі".

Yungblud

Співака Yungblud шокувала смерть Оззі Осборна.

Я не думав, що ти підеш так швидко, коли ми зустрічалися востаннє, ти був такий сповнений життя, а твій сміх наповнював кімнату. Але, як то кажуть легенди, вони, здається, знають те, чого не знаємо ми. Я ніколи тебе не забуду – ти будеш у кожній ноті, яку я співаю, і зі мною щоразу, коли я виходжу на сцену,

– написав він.

Гурт Pantera

Метал-гурт "Pantera" подякував Осборну за його внесок у жанр хеві-металу.

Дякуємо за все, що ти зробив для металу та Pantera. Нас би тут не було, якби не ти. Шерон, Джеку, Келлі, Емі та Луї, нам дуже шкода через вашу втрату,

– написали музиканти.

Елтон Джон

Рок-музикант Елтон Джон опублікував спільну фотографію з Осборном. Він висловив співчуття дружині вокаліста гурту Black Sabbath, Шерон, та його родині.

Він був дорогим другом і величезним першопрохідцем, який забезпечив собі місце в пантеоні рок-богів – справжня легенда. Він також був одним із найсмішніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Я буду дуже сумувати за ним,

– зазначив Елтон.

Джин Сіммонс

Один із засновників рок-гурту Kiss Джин Сіммонс: "Сумно повідомляти, що Оззі помер. Він був велетнем. Ним захоплювалися та любили мільйони шанувальників у всьому світі. Молитви та співчуття родині Осборнів".

Джон Бон Джові

Музикант Джон Бон Джові поділився двома архівними світлинами з Оззі Осборном.

Щиро люблю Шерон та прекрасну родину Осборнів. Дуже шкода чути про вашу втрату. Спочивай з миром, Оззі,

– написав він.

Гурт Nirvana

Дякую, Оззі Осборне, за натхнення. Black Sabbath – це шаблон для важкого року,

– йдеться в дописі гурту Nirvana.

Адам Сендлер

Чи то в підвалах з братами, чи в лісі з друзями, чи в машині, чи на вечірці з пивом, чи на човні, чи на футбольному тренуванні, чи на ночівлі… Ніхто не був крутішим за єдиного і неповторного "Принца Темряви" Оззі Осборна! Я дуже любив його, як і всі ми! Шлю любов родині й дуже радий, що провів час із самою легендою,

– написав актор.

Гурт Aerosmith

Учасники хард-рок гурту Aerosmith також висловили співчуття близьким Осборна.

Нам боляче чути про смерть нашого брата в рок-музиці, Оззі Осборна. Голос, який назавжди змінив музику. Від Black Sabbath до сольних робіт, Оззі переосмислив, що означає бути важким. Він робив усе це з душею, завзяттям і таким диким духом, який міг принести тільки він,

– йдеться у дописі.

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