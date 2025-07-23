За несколько недель до смерти Осборн вместе с другими участниками Black Sabbath отыграл прощальный концерт в родном Бирмингеме. Звезды почтили память музыканта в своих социальных сетях, пишет Show24.

К слову Несут цветы и свечи на Аллею славы: Лос-Анджелес прощается с легендарным Оззи Осборном

Как звезды отреагировали на смерть Оззи Осборна?

Black Sabbath

Группа Black Sabbath опубликовала фотографию музыканта с финального концерта и подписала ее: "Оззи навсегда".

Билли Джоэл Армстронг

Фронтмен панк-рок группы Green Day Билли Джоэл Армстронг: "Без слов. Мы любим тебя, Оззи".

Yungblud

Певца Yungblud шокировала смерть Оззи Осборна.

Я не думал, что ты уйдешь так быстро, когда мы встречались в последний раз, ты был так полон жизни, а твой смех наполнял комнату. Но, как говорят легенды, они, кажется, знают то, чего не знаем мы. Я никогда тебя не забуду – ты будешь в каждой ноте, которую я пою, и со мной каждый раз, когда я выхожу на сцену,

– написал он.

Группа Pantera

Метал-группа "Pantera" поблагодарила Осборна за его вклад в жанр хэви-метала.

Спасибо за все, что ты сделал для метала и Pantera. Нас бы здесь не было, если бы не ты. Шэрон, Джек, Келли, Эми и Луи, нам очень жаль из-за вашей потери,

– написали музыканты.

Элтон Джон

Рок-музыкант Элтон Джон опубликовал совместную фотографию с Осборном. Он выразил соболезнования жене вокалиста группы Black Sabbath, Шэрон, и его семье.

Он был дорогим другом и огромным первопроходцем, который обеспечил себе место в пантеоне рок-богов – настоящая легенда. Он также был одним из самых смешных людей, которых я когда-либо встречал. Я буду очень скучать по нему,

– отметил Элтон.

Джин Симмонс

Один из основателей рок-группы Kiss Джин Симмонс: "Печально сообщать, что Оззи умер. Он был великаном. Им восхищались и любили миллионы поклонников во всем мире. Молитвы и соболезнования семье Осборнов".

Джон Бон Джови

Музыкант Джон Бон Джови поделился двумя архивными фотографиями с Оззи Осборном.

Искренне люблю Шэрон и прекрасную семью Осборнов. Очень жаль слышать о вашей потере. Покойся с миром, Оззи,

– написал он.

Группа Nirvana

Спасибо, Оззи Осборну, за вдохновение. Black Sabbath – это шаблон для тяжелого рока,

– говорится в заметке группы Nirvana.

Адам Сэндлер

То ли в подвалах с братьями, или в лесу с друзьями, или в машине, или на вечеринке с пивом, или на лодке, или на футбольной тренировке, или на ночевке... Никто не был круче единственного и неповторимого "Принца Тьмы" Оззи Осборна! Я очень любил его, как и все мы! Шлю любовь семье и очень рад, что провел время с самой легендой,

– написал актер.

Группа Aerosmith

Участники хард-рок группы Aerosmith также выразили соболезнования близким Осборна.

Нам больно слышать о смерти нашего брата в рок-музыке, Оззи Осборна. Голос, который навсегда изменил музыку. От Black Sabbath до сольных работ, Оззи переосмыслил, что значит быть тяжелым. Он делал все это с душой, упорством и таким диким духом, который мог принести только он,

– говорится в заметке.

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