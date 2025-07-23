Пока еще неизвестна дата захоронения певца, однако преданные поклонники и просто неравнодушные люди идут к Аллее славы, где размещена звезда рок-легенды, и возлагают туда цветы и свечи, почтив память Оззи. Многие из них не могут сдержать слез, пишет Show24.

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Новость о смерти исполнителя всколыхнула весь мировой шоу-бизнес, ведь еще месяц назад Оззи провел прощальный концерт в Бирмингеме – городе, где все началось. Видимо, певец чувствовал, что его дни посчитаны, поэтому решился на последний рывок.

Сегодня же Аллея славы заполнена скорбью и слезами поклонников. На его "звезду" люди приносят розы, свечи и плакать, отдавая последнюю дань уважения кумиру.

Некоторые даже оставляют фотографии с артистом или напитки, которые, видимо, любил Оззи.

Поклонники также чтят память Осборна в его родном городе Бирмингеме.

Fans paid tribute to Black Sabbath's Ozzy Osbourne in his hometown of Birmingham and at his Hollywood Walk of Fame star in Los Angeles after his death at the age of 76 https://t.co/QxANVKjZjt pic.twitter.com/rbNNp0oor8 - Reuters (@Reuters) 23 июля, 2025

В соцсетях пользователи публикуют архивные фото музыканта, видео с его последнего концерта, а также кадры с начала музыкальной карьеры. Из украинских артистов на смерть Оззи отреагировал лидер группы O.Torvald, который поблагодарил Осборна.

Женя Галич отреагировал на смерть Оззи Осборна / Скриншот из инстаграма

К слову, не случайно поклонники идут именно на Аллею славы. Ранее мы писали в чем ее феноменальность и почему она так важна для селебрети.