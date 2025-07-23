Наразі ще невідома дата поховання співака, однак віддані шанувальники й просто небайдужі люди йдуть до Алеї слави, де розміщена зірка рок-легенди, й покладають туди квіти й свічки, вшановуючи пам'ять Оззі. Чимало з них не можуть стримати сліз, пише Show24.

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Як Лос-Анджелес прощається з Оззі Осборном?

Новина про смерть виконавця сколихнула весь світовий шоубізнес, адже ще місяць тому Оззі провів прощальний концерт у Бірмінгемі – місті, де все почалось. Мабуть, співак відчував, що його дні пораховані, тому наважився на останній ривок.

Сьогодні ж Алея слави заповнена скорботою та слізьми шанувальників. На його "зірку" люди приносять троянди, свічки та плакати, віддаючи останню шану кумиру.

Дехто навіть залишає світлини з артистом або напої, які, мабуть, полюбляв Оззі.

Шанувальники також вшановують пам'ять Осборна у його рідному місті Бірмінгемі.

Fans paid tribute to Black Sabbath's Ozzy Osbourne in his hometown of Birmingham and at his Hollywood Walk of Fame star in Los Angeles following his death at the age of 76 https://t.co/QxANVKjZjt pic.twitter.com/rbNNp0oor8 — Reuters (@Reuters) July 23, 2025

У соцмережах користувачі публікують архівні фото музиканта, відео з його останнього концерту, а також кадри з початку музичної кар'єри. З українських артистів на смерть Оззі відреагував лідер гурту O.Torvald, який подякував Осборну.

Женя Галич відреагував на смерть Оззі Осборна / Скриншот з інстаграму

До слова, не випадково шанувальники йдуть саме на Алею слави. Раніше ми писали у чому її феноменальність та чому вона така важлива для селебреті.