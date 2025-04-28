Прощання з Папою Франциском: чому Кейт Міддлтон пропустила історичну церемонію

26 квітня відбулася прощальна церемонія з Папою Римським Франциском. На подію завітало чимало членів королівських родин.

З Великої Британії прибув принц Вільям. Водночас Кейт Міддлтон на похоронах понтифіка не було. Тепер стало відомо, чому так сталося. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Page Six.

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Як виявилося, присутність принцеси Уельської на похоронах Папи Римського Франциска була необов'язковою, тому вона вирішила уникнути зайвої публічності. Водночас принц Вільям представляв на церемонії свого батька, короля Чарльза III, який не відвідав похорон відповідно до протоколу Букінгемського палацу. Згідно з усталеною традицією, чинний монарх не повинен бути присутнім на подібних церемоніях.

Зауважимо, під час прощальної літургії з Папою Римським Франциском високопоставлені гості розміщувалися в окремій секції. Принц Вільям сидів поруч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та королем і королевою Йорданії Абдаллою й Ранією.

У першому ряду почесних гостей були присутні король Феліпе і королева Летиція з Іспанії, президент Естонії Алар Каріс, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп. Володимир та Олена Зеленські також прибули на похорон у Ватикан.

Після завершення церемонії понтифіка поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Нагадаємо, напередодні ми писали матеріал про те, як король Чарльз III та королева Камілла відреагували на смерть Папи Франциска.