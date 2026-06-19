Іранську співачку засудили до 74 ударів батогом за спів без хіджабу
Іранську співачку Парасту Ахмаді та вісьмох членів її продюсерської команди, зокрема музикантів, засудили до 74 ударів батогом за виступ на концерті, який транслювали на її ютуб-каналі у 2020 році.
Згідно з судовими документами, кримінальний суд провінції Кум засудив митців до покарання батогом, дворічної заборони на виїзд з країни та дворічної заборони займатися мистецькою діяльністю за звинуваченнями, що включають порушення громадської доброчесності шляхом створення та публікації "вульгарного та аморального контенту" в інтернеті, повідомляє The Guardian.
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Офіційне судове інформаційне агентство ще не опублікувало рішення, але правозахисні групи та юристи ознайомилися з документами та заявили, що характер арештів та судових справ проти митців, які публічно кидають виклик режиму, відображає ширші зусилля щодо стримування культурного інакомислення.
У грудні 2024 року Парасту Ахмаді виконала патріотичну пісню Az Khoone Javanane Vatan без хіджабу під час прямої трансляції, яка швидко завірусилася в мережі. Незабаром після публікації відео співачку та ще кількох музикантів затримати, але потім відпустили. Згодом влада порушила офіційну справу.
Покарання Ахмаді у вигляді 74 ударів батогом лише за спів та появу без хіджабу є ще одним нагадуванням про те, що стан прав людини в Ірані не змінився, попри пропагандистську кампанію іранської влади під час війни, спрямовану на покращення їхнього іміджу,
– заявила директорка із захисту прав людини в Центрі з прав людини в Ірані, що базується в США.
Моїн Хазаелі, адвокат з прав людини з центру юридичної допомоги іранським активістам, заявив, що вирок немає юридичних підстав.
Винесення вироку у вигляді покарання батогом проти митців, активістів громадянського суспільства чи інших громадян є не лише питанням внутрішнього кримінального права. Воно також викликає серйозні занепокоєння щодо міжнародних зобов’язань держав забороняти тортури та захищати людську гідність,
– заявив він.
Юрист додав: "З цієї причини численні правозахисні організації вважають покарання батогом не законною формою покарання, а радше формою катування та нелюдського поводження".
Для іранських митців це рішення не стало несподіванкою, проте воно посилило побоювання щодо ескалації культурних репресій.