Согласно судебным документам, уголовный суд провинции Кум приговорил художников к наказанию плетью, двухлетнего запрета на выезд из страны и двухлетнего запрета на занятие художественной деятельностью по обвинениям, включающим нарушение общественной нравственности путем создания и публикации "вульгарного и аморального контента" в интернете, сообщает The Guardian.
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Официальное судебное информационное агентство ещё не опубликовало решение, но правозащитные группы и юристы ознакомились с документами и заявили, что характер арестов и судебных дел против художников, публично бросающих вызов режиму, отражает более широкие усилия по сдерживанию культурного инакомыслия.
В декабре 2024 года Парасту Ахмади исполнила патриотическую песню "Az Khoone Javanane Vatan" без хиджаба во время прямой трансляции, которая быстро стала вирусной в сети. Вскоре после публикации видео певицу и еще нескольких музыкантов задержали, но затем отпустили. Впоследствии власти возбудили официальное дело.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Наказание Ахмади в виде 74 ударов плетью только за пение и появление без хиджаба является ещё одним напоминанием о том, что положение с правами человека в Иране не изменилось, несмотря на пропагандистскую кампанию иранских властей во время войны, направленную на улучшение их имиджа,
– заявила директор по защите прав человека в Центре по правам человека в Иране, базирующемся в США.
Моин Хазаели, адвокат по правам человека из центра юридической помощи иранским активистам, заявил, что приговор не имеет юридических оснований.
Вынесение приговора в виде наказания плетью в отношении художников, активистов гражданского общества или других граждан является не только вопросом внутреннего уголовного права. Оно также вызывает серьёзную озабоченность в отношении международных обязательств государств по запрету пыток и защите человеческого достоинства,
– заявил он.
Юрист добавил: "По этой причине многочисленные правозащитные организации считают наказание плетью не законной формой наказания, а скорее формой пыток и бесчеловечного обращения".
Для иранских художников это решение не стало неожиданностью, однако оно усилило опасения относительно эскалации культурных репрессий.