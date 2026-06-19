Згідно з судовими документами, кримінальний суд провінції Кум засудив митців до покарання батогом, дворічної заборони на виїзд з країни та дворічної заборони займатися мистецькою діяльністю за звинуваченнями, що включають порушення громадської доброчесності шляхом створення та публікації "вульгарного та аморального контенту" в інтернеті, повідомляє The Guardian.

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Офіційне судове інформаційне агентство ще не опублікувало рішення, але правозахисні групи та юристи ознайомилися з документами та заявили, що характер арештів та судових справ проти митців, які публічно кидають виклик режиму, відображає ширші зусилля щодо стримування культурного інакомислення.

У грудні 2024 року Парасту Ахмаді виконала патріотичну пісню Az Khoone Javanane Vatan без хіджабу під час прямої трансляції, яка швидко завірусилася в мережі. Незабаром після публікації відео співачку та ще кількох музикантів затримати, але потім відпустили. Згодом влада порушила офіційну справу.

Покарання Ахмаді у вигляді 74 ударів батогом лише за спів та появу без хіджабу є ще одним нагадуванням про те, що стан прав людини в Ірані не змінився, попри пропагандистську кампанію іранської влади під час війни, спрямовану на покращення їхнього іміджу,

– заявила директорка із захисту прав людини в Центрі з прав людини в Ірані, що базується в США.

Моїн Хазаелі, адвокат з прав людини з центру юридичної допомоги іранським активістам, заявив, що вирок немає юридичних підстав.

Винесення вироку у вигляді покарання батогом проти митців, активістів громадянського суспільства чи інших громадян є не лише питанням внутрішнього кримінального права. Воно також викликає серйозні занепокоєння щодо міжнародних зобов’язань держав забороняти тортури та захищати людську гідність,

– заявив він.

Юрист додав: "З цієї причини численні правозахисні організації вважають покарання батогом не законною формою покарання, а радше формою катування та нелюдського поводження".

Для іранських митців це рішення не стало несподіванкою, проте воно посилило побоювання щодо ескалації культурних репресій.