У Таїланді 4 квітня помер скандальний російський репер Паша Технік. Він майже тиждень перебував у комі після отруєння наркотичними речовинами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення у мережі колишньої дружини репера Єви Карицької.

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Помер репер Паша Технік

Російський скандальний репер Паша Технік (справжнє ім'я – Павєл Івлєв) 4 квітня помер у Таїланді. Відомо, що 27 березня російського виконавця ввели у штучну кому через отруєння наркотичними речовинами. 40-річний росіянин перебував у критичному стані. Йому діагностували пневмонію, гострий респіраторний дистрес-синдром, сепсис і поліорганну недостатність. Оскільки репер довго не звертався за допомогою до лікарів, то у нього також з'явилася бактеріальна пневмонія.

Так, репер помер у лікарні на острові Пхукет у Таїланді. Лікарі констатували смерть після того, як відключили Пашу Техніка від апарату життєзабезпечення.

РосЗМІ називають Пашу Техніка "ключовою постаттю андеграундного хіп-хопу". Водночас росіянин був відомий зухвалою поведінкою, пов'язаною із вживанням психоактивних речовин.

Хто такий Паша Технік та що казав про Україну

Паша Технік відомий своє скандальною та епатажною поведінкою. Росіянин з підліткового віку мав проблеми з наркотиками, кілька разів проходив лікування від залежності, але знову повертався до неї.

Так, у 2022 році російський репер вже був у комі через передозування наркотичними засобами. Тоді лікарям вдалося врятувати Пашу Техніка, однак від залежності він не відмовився. Крім того, росіянин протягом 5 років відбував покарання у тюрмі за зберігання та розповсюдження наркотиків.

Що стосується війни в Україні, то Паша Технік майже не коментував дій Кремля. Однак в одному з інтерв'ю у 2024 році репер заявив, що обговорював можливість "захищати Росію". Разом з тим, Паша Технік саркастично висловлювався щодо російського диктатора Владіміра Путіна та його режиму.

Нагадаємо, що 22 березня померла 85-річна радянська та російська акторка Лариса Голубкіна. Причиною смерті став рак крові третьої стадії. Крім того, акторка мала серйозні проблеми зі здоров'ям, включаючи хворобу Паркінсона.