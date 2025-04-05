Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в сети бывшей жены рэпера Евы Карицкой.

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Умер рэпер Паша Техник

Российский скандальный рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) 4 апреля умер в Таиланде. Известно, что 27 марта российского исполнителя ввели в искусственную кому из-за отравления наркотическими веществами. 40-летний россиянин находился в критическом состоянии. Ему диагностировали пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и полиорганную недостаточность. Поскольку рэпер долго не обращался за помощью к врачам, то у него также появилась бактериальная пневмония.

Так, рэпер умер в больнице на острове Пхукет в Таиланде. Врачи констатировали смерть после того, как отключили Пашу Техника от аппарата жизнеобеспечения.

РосСМИ называют Пашу Техника "ключевой фигурой андеграундного хип-хопа". В то же время россиянин был известен вызывающим поведением, связанным с употреблением психоактивных веществ.

Кто такой Паша Техник и что говорил об Украине

Паша Техник известен своим скандальным и эпатажным поведением. Россиянин с подросткового возраста имел проблемы с наркотиками, несколько раз проходил лечение от зависимости, но снова возвращался к ней.

Так, в 2022 году российский рэпер уже был в коме из-за передозировки наркотическими средствами. Тогда врачам удалось спасти Пашу Техника, однако от зависимости он не отказался. Кроме того, россиянин в течение 5 лет отбывал наказание в тюрьме за хранение и распространение наркотиков.

Что касается войны в Украине, то Паша Техник почти не комментировал действий Кремля. Однако в одном из интервью в 2024 году рэпер заявил, что обсуждал возможность "защищать Россию". Вместе с тем, Паша Техник саркастически высказывался относительно российского диктатора Владимира Путина и его режима.

Напомним, что 22 марта умерла 85-летняя советская и российская актриса Лариса Голубкина. Причиной смерти стал рак крови третьей стадии. Кроме того, актриса имела серьезные проблемы со здоровьем, включая болезнь Паркинсона.