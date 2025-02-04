Учасник гурту Nazva Павло Гоц поповнив лави Збройних Сил України
- Учасник гурту Nazva Павло Гоц долучився до Збройних Сил України.
- У своєму інстаграмі музикант опублікував фото у військовій формі.
Учасник гурту Nazva Павло Гоц долучився до Збройних Сил України. Музикант показав фото у військовій формі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Павла. Подробицями служби чоловік не поділився.
Теж цікаво Думають, що у мене є бронь, – зірка "Ліги сміху" розповів, що його двічі не взяли в армію
У своєму інстаграмі Павло Гоц опублікував кілька фотографій у військовій формі, а також одне відео. На деяких світлинах він позує разом зі своєю дружиною та піарницею гурту Nazva Вікторією. Водночас музикант не розповів, де саме проходить службу та чим займається у війську.
Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець,
– написав Павло Гоц.
До речі, вчора, 3 лютого, пройшла музична премія "Золота Зоря Лірум". Гурт Nazva переміг у категорії "Вибір слухачів". Інший учасник колективу, Ярослав Яровенко, повідомив зі сцени, що Павло Гоц поповнив лави Збройних Сил України. Глядачі у залі підтримала музиканта гучними оплесками.
Що відомо про гурт Nazva
- Nazva – галицько-донбаський гурт, який у 2019 році створили Павло Гоц зі Львова та Ярослав Яровенко з міста Горлівка Донецької області. Один із найпопулярніших їхніх треків – "Сіґеле-Міґеле".
- У 2023 році колектив випустив мініальбом "Феномен Івасюка", до якого увійшло три пісні: "Краса", "Капелюх", "Водограй". Того ж року вийшов альбом "ГУРМА", який складався й з треків з іншими українськими артистами, зокрема з Андрієм Бармалієм, Tember Blanche, Krutь та Юлією Юліною.
- Гурт Nazva брав участь у Національному відборі на Євробачення-2024, де презентував пісню Slavic English. Артисти пройшли до фіналу, але не змогли перемогти. Вони посіли одинадцяте місце.