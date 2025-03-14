Відчував, що це буде, – Зібров зі сльозами на очах пригадав останній виступ з Назарієм Яремчуком

Співак Павло Зібров товаришував з легендарним Назарієм Яремчуком, який пішов з життя в 43 роки. Зокрема, артисти неодноразово разом виступали на сцені.

Зібров пригадав, коли це відбулося востаннє. Про це він розповів у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на проєкт ТСН "Наодинці".

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Павло Зібров розповів, що востаннє виступив з Назарієм Яремчуком за декілька місяців до його смерті на концерті до Дня Києва. За його словами, Назарій тоді приїхав після операції. Костюм "висів" на артистові, бо він схуд на 15-20 кілограмів.

Він співав і відчував, що це буде… І його публіка зустрічала неймовірно тепло. Потім був такий фуршет, всі його підбадьорювали й казали, що йдеш на поправку, операція минула й все буде добре. Мені здається, що він вірив нам,

– розповів Зібров зі сльозами на очах.

Співак додав, що поруч з Яремчуком була дружина, яка підтримувала і допомагала йому.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Назарія Яремчука

У 1993 році виконавцю діагностували рак шлунка. Його старший брат Дмитро, який мешкав у Канаді, знайшов висококваліфікованих спеціалістів та організував лікування для Назарія. На жаль, медична допомога не змогла подолати хворобу.

Яремчук помер 30 червня 1995 року в Чернівцях. Співака поховали на головному міському цвинтарі. Йому було лише 43 роки.

Через рік після смерті митця нагородили премією імені Тараса Шевченка, а у 2021 році йому надали звання Героя України.

Нагадаємо, нещодавно Марія, донька культового співака, показала архівне фото Назарія Яремчука.