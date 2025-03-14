Зибров вспомнил, когда это произошло в последний раз. Об этом он рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на проект ТСН "Наедине".

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Павел Зибров рассказал, что последний раз выступил с Назарием Яремчуком за несколько месяцев до его смерти на концерте ко Дню Киева. По его словам, Назарий тогда приехал после операции. Костюм "висел" на артисте, потому что он похудел на 15-20 килограммов.

Он пел и чувствовал, что это будет... И его публика встречала невероятно тепло. Потом был такой фуршет, все его подбадривали и говорили, что идешь на поправку, операция прошла и все будет хорошо. Мне кажется, что он верил нам,

– рассказал Зибров со слезами на глазах.

Певец добавил, что рядом с Яремчуком была жена, которая поддерживала и помогала ему.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Назария Яремчука

В 1993 году исполнителю диагностировали рак желудка. Его старший брат Дмитрий, который жил в Канаде, нашел высококвалифицированных специалистов и организовал лечение для Назария. К сожалению, медицинская помощь не смогла преодолеть болезнь.

Яремчук умер 30 июня 1995 года в Черновцах. Певца похоронили на главном городском кладбище. Ему было всего 43 года.

Через год после смерти артиста наградили премией имени Тараса Шевченко, а в 2021 году ему присвоили звание Героя Украины.

Напомним, недавно Мария, дочь культового певца, показала архивное фото Назария Яремчука.