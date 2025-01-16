Вийшла на високий рівень, – Павло Зібров розсекретив нову професію своєї доньки Діани

Павло Зібров розповів, що його 27-річна донька Діана освоює нову спеціальність. Дівчина навчається та вже має багато роботи, за словами зіркового батька.

Як виявилося, дівчина займається дубляжем і їй це добре вдається. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ЖВЛ.

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Діана Зіброва ходить на курси та активно працює, чим дуже пишається її тато-співак.

Вона працює над собою. Зараз вже другі курси закінчує: і дикторські курси, і курси перекладачів дубляжу. Уявляєте, дубляж? Зараз вона вийшла вже на інший, високий рівень дублювання. Я думаю, що це можливо буде пов'язано з її професією. Вона дублює все: документальні фільми, художні стрічки, телевізійні програми, мультики. Роботи дуже багато, і це їй подобається. Я просто дивлюся і пишаюся! Вона артистка,

– зазначив Зібров.

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Що відомо про Діану Зіброву