Вийшла на високий рівень, – Павло Зібров розсекретив нову професію своєї доньки Діани
- Діана Зіброва займається дубляжем, успішно пройшла кілька курсів та вже працює над дублюванням фільмів і програм.
- Дівчина також працює PR-спеціалісткою свого батька.
Павло Зібров розповів, що його 27-річна донька Діана освоює нову спеціальність. Дівчина навчається та вже має багато роботи, за словами зіркового батька.
Як виявилося, дівчина займається дубляжем і їй це добре вдається. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ЖВЛ.
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Діана Зіброва ходить на курси та активно працює, чим дуже пишається її тато-співак.
Вона працює над собою. Зараз вже другі курси закінчує: і дикторські курси, і курси перекладачів дубляжу. Уявляєте, дубляж? Зараз вона вийшла вже на інший, високий рівень дублювання. Я думаю, що це можливо буде пов'язано з її професією. Вона дублює все: документальні фільми, художні стрічки, телевізійні програми, мультики. Роботи дуже багато, і це їй подобається. Я просто дивлюся і пишаюся! Вона артистка,
– зазначив Зібров.
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Що відомо про Діану Зіброву
- Донька відомого українського співака народилася 21 лютого 1997 року.
- Дівчина здобула освіту в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
- Зараз Діана працює PR-спеціалісткою свого батька, поєднуючи одразу кілька професійних напрямків. "У неї – сім спеціальностей. Вона і візажистка, і соцмережі веде. Молодець, працює 24 години на добу. Так, як вона віддається батькові та нашій справі, не віддасться ніхто", – розповідав раніше Павло Зібров. За його словами, донька отримує офіційну зарплату за свою роботу.
- Артист відзначав позитивний вплив Діани на його творчість та розвиток кар'єри.
- В її особистому житті також все складається успішно – дівчина перебуває у тривалих стосунках з бізнесменом Андрієм Іщенком, з яким планує одружитися.