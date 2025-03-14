Це був сором, – Павло Зібров пригадав конфуз, який стався з ним на концерті

Народний артист України Павло Зібров розповів, що за час музичної кар'єри в нього виникла ситуація, за яку йому дуже соромно попри те, що з того моменту пройшло вже 20 років.

Одного разу артист п'яний вийшов на сцену. Повідомляє Show 24 з посиланням на проєкт "НАОДИНЦІ".

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Інцидент стався у Трускавці, де Зібров зупинився у друга, власника санаторію. Господар запропонував артисту випити з генеральним прокурором, який також був у гостях. Попри запланований концерт, Павло Миколайович погодився.

Сіли втрьох на галявині. П'ять чарочок і потім відчуваю, що в одну хвилину мене немає. Я п'яненький зразу в театр, ліг на стільчики, щоб привести себе до тями. Але 40 хвилин мені нічого не дало. І звукорежисер каже: "Тільки нічого не говоріть, не говоріть". Після першої пісні я кажу: "Добрий вечір, шановні друзі..." І тут крики такі: "Він п'яний. Сором",

– пригадав артист.

Зібров зізнався, що ніколи в житті не відчував такого сорому.

Я відчуваю, що в туфлях у мене мокро, мене потом пробило. І я протверезів. І я збрехав на публіку, що у мене була температура, мене накололи знеболювальним і, можливо, язик трошечки підводив мене. Але це був сором,

– зазначив Зібров.

Водночас він наголосив, що загалом ніколи не мав проблем зі зловживанням алкоголем, хоча іноді може випити трохи коньяку, працюючи над музикою вночі.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

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