Народний артист України Павло Зібров розсекретив, яку найбільшу суму отримував за корпоратив. Він наголосив, що обов'язково запитує для кого виступатиме та хто ще з зірок запрошений.

Про це Зібров розповів у проєкті "Тур зірками", передає Show 24. Ведуча Наталія Тур поспілкувалася зі співаком на презентації кліпу на пісню "Півонії" Анни Трінчер.

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Павло Зібров зізнався, що його найбільший гонорар складав 10 тисяч доларів. Таку суму йому платити декілька разів. Народний артист України розповів, що перед корпоративом запитує для кого і з ким має виступати.

Тому що у мене було пару разів таке, що ОПЗЖ. Були за кордоном люди, які втекти з України, гроші вивезли, у них день народження і вони запрошували туди прийти. Ні, ні в якому разі. Мене не цікавили ті гроші. Честь дорожча,

– підкреслив співак.

Павло Зібров у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Павло Зібров виступав на дні народженні Кенді Суперстар

Нещодавно Зібров, до прикладу, виступав на дні народження блогерки Кенді Суперстар. Ведучою заходу була Леся Нікітюк, гостей також розважав Віталій Козловський. Вечірка пройшла в ковбойському стилі.

Ми познайомились з Кенді на одній програмі. Я здивувався, коли на знімальний майданчик ми під'їхали. Я приїхав на Toyota Land Cruiser-200. Думаю: "Козирно, нормально". Дивлюся, поряд стоїть Maybach чи Rolls-Royce. Думаю: "Ого, крута дівчина",

– розповів Павло Зібров.

До речі, Кенді Суперстар витратила на святкування 3 мільйони гривень.