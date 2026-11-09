Спершу отримував 2 500 гривень: Павло Зібров назвав свою пенсію після підвищення
69-річний Павло Зібров розповів, яку пенсію отримує за майже 50 років стажу. Народний артист України досі поєднує виступи з викладанням і каже, що заняття зі студентами йому самому йдуть на користь.
В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" Зібров назвав нову суму – 11 400 гривень на місяць. Раніше співак розповідав, що його перша пенсія становила 2 500 гривень. У червні 2024 року він отримував уже 8 300 гривень.
Окрім пенсії та гонорарів за виступи, Зібров отримує зарплату в столичному Університеті культури. Працювати туди співака запросив Михайло Поплавський.
Але я досі працюю, хоча у мене й стажу майже 50 років. Та за запрошенням Михайла Поплавського я очолюю кафедру естрадного співу в університеті. Там я працюю вже чотири з половиною роки. У мене повна ставка, надбавка за народного артиста, професора,
– розповів Зібров.
Суму зарплати співак не назвав, зате пояснив, за що любить викладання. Йому подобається навчати майбутніх артистів, а під час занять він і сам підтримує голос у формі.
Я працюю, ніколи відпочивати, треба молодь навчати. Я отримую задоволення, завжди у строю та в гуморі. Та й робочі зв’язочки працюють,
– додав артист.
Раніше Зібров ділився, що фінансовими справами опікується його дружина Марина. Коли ж співака запитали про найбільший гонорар за виступ, він відповів: "Не скажу, скільки це грошей, але це люксова машина".
До речі, Павло Зібров розсекретив, скільки платить доньці за роботу. Вона вже багато років працює менеджеркою співака й, як виявилося, отримує солідну частку від проєктів.