Павло Зібров розкритикував Потапа і Винника, які можуть повернутись в український шоубізнес

За останніми чутками, які ширяться у колі зірок, Олег Винник, який втік з України на початку війни, та Потап, який роздає інтерв'ю російським журналістам, нібито наполегливо хочуть повернутись в український шоубізнес. Ба більше, вони вже над цим працюють.

Однак Павло Зібров вирішив не мовчати, а розповів про свою позицію щодо цих артистів, пише Show24 з посиланням на ТСН.ua.

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Народний артист заявив, що має власну думку і не збирається її змінювати, якими б не були пісні чи кліпи у згаданих артистів. Співак вважає, що у час війни кожна доросла людина має мати свою позицію, а Винник і Потап не належать до цієї категорії.

Ці люди взагалі не мають ніякої позиції. А безпринципних дорослих людей, які не мають знову ж таки своєї позиції, я не сприймаю! І це у той час, коли йде війна, довкола смерті й розруха. Тому для мене, власне, вони викреслені. Мені не хочеться з цими людьми говорити, їх слухати. Якими б не були у них пісні, програми, кліпи,

– висловився Зібров.

Павло Зібров / Фото з інстаграму співака

Крім того, артист поділився планами на майбутній дует. Виявилось, що Зібров вже поговорив з Артемом Пивоваровим, а той з радістю погодився.

Нагадаємо, що нещодавно Потап розповів, як йому вдалось виїхати з України під час війни. За його словами, усе це легально.