Українські зірки відреагували на чергову страшну ніч у Києві у своїх соцмережах. Вони поділились думками, показали наслідки обстрілів та те, як ховались в укриттях. Детальніше читайте у матеріалі Show24.

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Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар показав деякі фото з наслідками обстрілу Києва. Він зазначив, що під атаку потрапили декілька районів столиці.

Ектор про нічну атаку на Київ / Скриншот з інстаграму

Ольга Сумська

Акторка назвала 4 липня пеклом. Вона опублікувала кадри, як люди ховались у метро під час тривоги, а також показала фото з наслідками російської атаки.

Нікіта Добринін

Телеведучий показав Київ, який зараз оговтується від атаки. У столиці зафіксовано високий рівень забруднення повітря.

Чорнобиль був ще не найбільшою шкодою для людей у порівнянні з тим, чим ми дихаємо зараз,

– написав Добринін.

Нікіта Добринін про наслідки атаки на Київ / Скриншот з інстаграму

Маша Єфросиніна

Телеведуча опублікувала фото з метро, де її син спить у неї на колінах. Єфросиніна коротко підписала: "Вдома".

Маша Єфросиніна ховалась із сином у метро під час тривоги / Скриншот з інстаграму

Олександра Погорєлова

Учасниця 12 сезону "Холостяка" написала щемливі слова щодо сьогоднішньої атаки на Київ. Дівчина зазначила, що вдячна Богові за те, що вдалось вижити. Крім того, Олександра доволі тривожно переживає такі події, тому зараз вимушена приймати ліки, щоб заспокоїти внутрішню тривогу.

Олександра Погорєлова про свій стан після обстрілу Києва / Скриншот з інстаграму

Зірки відреагували на обстріл Києва / Скриншоти з інстаграму

Загалом російська армія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 478 з них: 270 було збито вогневими засобами, а ще 208 – локаційно втрачені.