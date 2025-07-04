Украинские звезды отреагировали на очередную страшную ночь в Киеве в своих соцсетях. Они поделились мыслями, показали последствия обстрелов и то, как прятались в укрытиях. Подробнее читайте в материале Show24.

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Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар показал некоторые фото с последствиями обстрела Киева. Он отметил, что под атаку попали несколько районов столицы.

Эктор о ночной атаке на Киев / Скриншот из инстаграма

Ольга Сумская

Актриса назвала 4 июля адом. Она опубликовала кадры, как люди прятались в метро во время тревоги, а также показала фото с последствиями российской атаки.

Никита Добрынин

Телеведущий показал Киев, который сейчас оправляется от атаки. В столице зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.

Чернобыль был еще не самым большим вредом для людей по сравнению с тем, чем мы дышим сейчас,

– написал Добрынин.

Никита Добрынин о последствиях атаки на Киев / Скриншот из инстаграма

Маша Ефросинина

Телеведущая опубликовала фото из метро, где ее сын спит у нее на коленях. Ефросинина коротко подписала: "Дома".

Маша Ефросинина пряталась с сыном в метро во время тревоги / Скриншот из инстаграма

Александра Погорелова

Участница 12 сезона "Холостяка" написала щемящие слова относительно сегодняшней атаки на Киев. Девушка отметила, что благодарна Богу за то, что удалось выжить. Кроме того, Александра довольно тревожно переживает такие события, поэтому сейчас вынуждена принимать лекарства, чтобы успокоить внутреннюю тревогу.

Александра Погорелова о своем состоянии после обстрела Киева / Скриншот из инстаграма

Звезды отреагировали на обстрел Киева / Скриншоты из инстаграма

В целом российская армия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 478 из них: 270 были сбиты огневыми средствами, а еще 208 – локально потеряны.