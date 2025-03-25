Американський актор чилійського походження Педро Паскаль прокоментував чутки про побачення з Дженніфер Еністон. Днями вони повечеряли в ресторані одного з готелів Західного Голлівуду.

Репортер Access Hollywood запитав у Педро Паскаля, чи намагається він переконати Дженніфер Еністон приєднатися до серіалу "Останні з нас". Про це інформує Show 24 з посиланням на The New York Post.

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Або я піду на її шоу,

– відповів актор, маючи на увазі серіал "Ранкове шоу", де зіграла Еністон.

Коли у Педро Паскалі запитали, чи піде він на "Ранкове шоу", той відповів: "Я зробив би все для Дженніфер". Крім того, зірка серіалу "Останні з нас" сказав, що Еністон – чудовий друг у час "кризи".

Вона та людина. Вона така людина для всіх. Це справді так. Я думаю, найкращий спосіб, яким я можу це описати, – я пам'ятаю… Якщо ви перебуваєте на вечірці й зустрічаєтесь поглядом з Джен, вона просто точно знає, що з вами відбувається, і точно знає, як змусити вас почуватися,

– висловився Педро Паскаль.

Він додав – якщо ти на вечірці "під кайфом", потрібно зустрітися поглядом з Дженніфер Еністон і "вона швидко заспокоїть твою центральну нервову систему".

Нагадаємо, що чутки про побачення Дженніфер Еністон та Педро Паскаля спровокувала тригодинна вечеря акторів, яка відбулася на вихідних. Пізніше інсайдер повідомив Page Six, що між ними немає роману.