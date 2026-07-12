Майже усі виїхали з України: як склалось життя переможців шоу "МастерШеф․ Професіонали"
Не так давно телеканал СТБ анонсував вихід нового сезону "МастерШеф. Професіонали", адже глядачі дуже сильно просили повернути в ефір цей формат програми. Крайній сезре завершився у 2023 року, а загалом їх було 4.
Відповідно до кількості сезонів було і 4 переможці. Тому 24 Канал саме про них розповість, де кулінари зараз і чим займаються.
Павло Серветник – переможець 1 сезону
Під час сезону молодий кулінар завоював неабияку прихильність публіки саме завдяки своїй цілеспрямованості. Ба більше, у Павла ще й велике серце, адже під час повномасштабної війни чоловік випікав і роздавав хліб тим жителям Херсона, які не опинились під російською окупацією.
Сьогодні переможець першого сезону живе з дружиною у США. У 2025 році відкрив у центрі Нью-Йорка кав'ярню Pavlo Mochi.
У меню – широкий вибір десертів моті, панкейків, морозива та напоїв.
Євген Грибеник – переможець 2 сезону
На проєкті у кухаря був цінний багаж досвіду, який і допоміг здобути омріяну перемогу. Після проєкту він працював шеф-кухарем у столичному ресторані "Фабіус", однак у 2023 році Євген повідомив, що завершив співпрацю із закладом і зараз живе у Нюрнбергу.
Зараз в інформації облікового запису переможця шоу йдеться, що чоловік знаходиться на Кіпрі. Також Євген є викладачем у кулінарній Академії.
Елеонора Баранова – переможниця 3 сезону
На проєкті в Елі була тільки одна мета – перемога, а не дружба. Її тактика спрацювала й кулінарка назавжди записала своє ім'я у список переможців програми "МастерШеф".
Сьогодні жінка живе та працює в Ніцці. Команду в ресторан допомагав набирати Володимир Ярославський – один із суддей проєкту.
Сторінка у соцмережах Елеонори закрита, одна зазначено, що зараз жінка в Іспанії. Можливо, вона поїхала туди у робочих справах або на відпочинок.
Артем Кабулахін – переможець 4 сезону
Спершу кулінар казав, що прийшов на проєкт, щоб отримати незабутній досвід, однак якось так закрутилось, що Кабулахін став переможцем 4-го сезону.
Раніше Артем працював у Києві, однак зараз його страви можна скуштувати у Барселоні. Про це він повідомив своєму підписнику. Однак зазначив, що час від часу міняє геолокацію.
Якщо вам цікава тема програми "МастерШеф", то також пропонуємо дізнатись, де зараз усі переможці класичних сезонів проєкту.