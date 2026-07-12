Майже усі виїхали з України: як склалось життя переможців шоу "МастерШеф․ Професіонали"

Не так давно телеканал СТБ анонсував вихід нового сезону "МастерШеф. Професіонали", адже глядачі дуже сильно просили повернути в ефір цей формат програми. Крайній сезре завершився у 2023 року, а загалом їх було 4.

Відповідно до кількості сезонів було і 4 переможці. Тому 24 Канал саме про них розповість, де кулінари зараз і чим займаються.

Павло Серветник – переможець 1 сезону

Під час сезону молодий кулінар завоював неабияку прихильність публіки саме завдяки своїй цілеспрямованості. Ба більше, у Павла ще й велике серце, адже під час повномасштабної війни чоловік випікав і роздавав хліб тим жителям Херсона, які не опинились під російською окупацією.

Павло Серветник / Фото "СТБ"

Сьогодні переможець першого сезону живе з дружиною у США. У 2025 році відкрив у центрі Нью-Йорка кав'ярню Pavlo Mochi.

У меню – широкий вибір десертів моті, панкейків, морозива та напоїв.

Євген Грибеник – переможець 2 сезону

На проєкті у кухаря був цінний багаж досвіду, який і допоміг здобути омріяну перемогу. Після проєкту він працював шеф-кухарем у столичному ресторані "Фабіус", однак у 2023 році Євген повідомив, що завершив співпрацю із закладом і зараз живе у Нюрнбергу.

Євген Грибеник / Фото з інстаграму кулінара

Зараз в інформації облікового запису переможця шоу йдеться, що чоловік знаходиться на Кіпрі. Також Євген є викладачем у кулінарній Академії.

Елеонора Баранова – переможниця 3 сезону

На проєкті в Елі була тільки одна мета – перемога, а не дружба. Її тактика спрацювала й кулінарка назавжди записала своє ім'я у список переможців програми "МастерШеф".

Елеонора Баранова / Фото з інстаграму кулінарки

Сьогодні жінка живе та працює в Ніцці. Команду в ресторан допомагав набирати Володимир Ярославський – один із суддей проєкту.

Сторінка у соцмережах Елеонори закрита, одна зазначено, що зараз жінка в Іспанії. Можливо, вона поїхала туди у робочих справах або на відпочинок.

Де зараз Елеонора Баранова / Скриншот з інстаграму

Артем Кабулахін – переможець 4 сезону

Спершу кулінар казав, що прийшов на проєкт, щоб отримати незабутній досвід, однак якось так закрутилось, що Кабулахін став переможцем 4-го сезону.

Артем Кабулахін / Фото з інстаграму кулінара

Раніше Артем працював у Києві, однак зараз його страви можна скуштувати у Барселоні. Про це він повідомив своєму підписнику. Однак зазначив, що час від часу міняє геолокацію.

Де зараз Артем Кабулахін / Скриншот з інстаграму

Якщо вам цікава тема програми "МастерШеф", то також пропонуємо дізнатись, де зараз усі переможці класичних сезонів проєкту.