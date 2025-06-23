Історія повторюється: переможець Євробачення-2025 розбив кришталевий кубок
- Австрійський співак JJ, переможець Євробачення-2025, розбив свій кришталевий кубок.
- Це не перший випадок пошкодження трофею Євробачення, подібна ситуація сталася минулого року з переможцями Nemo.
Австрійський співак JJ, який здобув перемогу на цьогорічному конкурсі Євробачення-2025, пошкодив свій трофей. Про це артист повідомив у соцмережах, опублікувавши жартівливе відео.
Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Йоганнеса Піча.
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У ролику артист показав кришталевий кубок із відламаною ніжкою. За словами JJ, після поїздки його чемодан повернувся пошкодженим, і разом із ним постраждав і головний приз.
Не хвилюйтеся, ми все відновлюємо,
– зазначив співак.
Зауважимо, торік схожа історія сталася з переможцем Євробачення Nemo. Тоді артисти під час повторного виконання своєї пісні The Code у фіналі конкурсу випадково вдарили кубком об сцену, і його ніжка відпала просто на очах у глядачів. Відтак, JJ всі про це попереджали. Тепер він написав, що зламаний трофей – це нова традиція Євробачення.