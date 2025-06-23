Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Йоханнеса Пича.

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В ролике артист показал хрустальный кубок с отломанной ножкой. По словам JJ, после поездки его чемодан вернулся поврежденным, и вместе с ним пострадал и главный приз.

Не волнуйтесь, мы все восстанавливаем,

– отметил певец.

Заметим, в прошлом году похожая история произошла с победителем Евровидения Nemo. Тогда артисты во время повторного исполнения своей песни The Code в финале конкурса случайно ударили кубком о сцену, и его ножка отпала прямо на глазах у зрителей. Поэтому, JJ все об этом предупреждали. Теперь он написал, что сломанный трофей – это новая традиция Евровидения.