Пропонували 200 тисяч: переможниця "Холостяка" здивувала пропозиціями від впливових чоловіків

Катерина Лозовицька, яка стала переможницею шоу "Холостяк-12", розповіла про незвичні пропозиції, які отримує від впливових чоловіків.

Модель, блогерка та акторка зізналася, що їй регулярно пишуть менеджери заможних чоловіків із пропозиціями про платні зустрічі. Про це Лозовицька розповіла в інтерв'ю "Насправді Show".

За словами переможниці дванадцятого сезону "Холостяка", повідомлення з подібним змістом приходять їй у різні соцмережі, а найбільше – у телеграм.

Катерині пропонували різні суми та варіанти зустрічей.

Чого тільки не пропонували. Писали менеджери якихось там впливових чоловіків. Це в Telegram постійно прилітає. Не знаю, звідки вони номер телефону беруть. І в Instagram багато прилітає. Хто що хоче, що може дати й все тому подібне,

– розповіла вона.

Коли Катерину запитали, якою була найбільша сума, яку їй пропонували за такі зустрічі, вона назвала 200 тисяч доларів на місяць.

Інтерв'ю з Катериною Лозовицькою: дивіться відео онлайн

До речі, зараз Лозовицька перебуває у стосунках. Нещодавно вона розсекретила роман із зіркою "Голосу країни".