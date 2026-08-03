На своїй сторінці в інстаграмі зірка заінтригувала підписників серією сторіз, розпочавши з новин про кардинальні зміни в побуті. Дівчина радісно повідомила: "Ми переїхали!", показавши затишний заміський будинок. Пара вже встигла облаштуватися на новому місці, влаштувавши перше спільне барбекю та відпочинок біля озера.

Засвітивши кадри з нового житла, Катерина зізналася, що хоче поділитися чимось "дуже особистим – частинкою свого щастя та душі". Слідом за цим Лозовицька опублікувала серію романтичних знімків, на яких позує в обіймах свого бойфренда.

Катерина Лозовицька / фото з інстаграму

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Пара влаштувала чуттєву фотосесію на даху однієї зі столичних висоток на тлі вечірнього Києва. Для зйомки дівчина обрала невимушений образ – білу сорочку та джинсові шорти. Свій допис вона підписала дуже лаконічно, залишивши лише одне слово: "Кохаю".

Катерина Лозовицька з коханим / фото з інстаграму

Новим обранцем Лозовицької став співак Гідаят Сеїдов, який випускає музику під псевдонімом Geed. Виконавець здобув широку популярність завдяки участі у 13-му сезоні проєкту "Голос країни", де змагався у команді Артема Пивоварова і зупинився за крок до фіналу.

Гідаят Сеїдов на "Голосі країни" – дивитися виступ онлайн:

Окрім власної творчості, Сеїдов також викладає вокал. Шляхи пари вже перетиналися у професійній площині: у 2025 році Катерина зіграла головну роль у кліпі Гідаята на трек "Це була ти".

Гідаят Сеїдов "Це була ти" – дивитися кліп онлайн:

Нагадаємо, що попередні стосунки Катерини Лозовицької завершилися скасуванням весілля. У березні 2025 року знаменитість розійшлася з нареченим Володимиром після двох років спільного життя, пояснивши це відсутністю глибоких почуттів. Ще раніше вона зустрічалася з головним героєм "Холостяка" Алексом Топольським, проте їхній союз розпався напередодні повномасштабного вторгнення. Зараз Лозовицька не лише будує нові стосунки, але й активно розвиває кар'єру: у 2026 році вона успішно дебютувала як акторка у кримінальній драмі "Скамер".

А тим часом, учасниця "Холостяка-10" Христина показала вагітний животик і підтвердила, що чекає на первістка.