На своей странице в инстаграме звезда заинтриговала подписчиков серией сторис, начав с новостей о кардинальных изменениях в быту. Девушка радостно сообщила: "Мы переехали!", показав уютный загородный дом. Пара уже успела обустроиться на новом месте, устроив первое совместное барбекю и отдых у озера.

Опубликовав кадры из нового дома, Екатерина призналась, что хочет поделиться чем-то "очень личным – частичкой своего счастья и души". Вслед за этим Лозовицкая опубликовала серию романтических снимков, на которых позирует в объятиях своего бойфренда.

Екатерина Лозовицкая / фото из инстаграма

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Пара устроила чувственную фотосессию на крыше одной из столичных высоток на фоне вечернего Киева. Для съемки девушка выбрала непринужденный образ – белую рубашку и джинсовые шорты. Свой пост она подписала очень лаконично, оставив всего одно слово: "Люблю".

Екатерина Лозовицкая с любимым / фото из инстаграма

Новым избранником Лозовицкой стал певец Гидаят Сеидов, который выпускает музыку под псевдонимом Geed. Исполнитель обрел широкую популярность благодаря участию в 13-м сезоне проекта "Голос страны", где соревновался в команде Артема Пивоварова и остановился в шаге от финала.

Гидаят Сеидов на "Голосе страны" – смотреть выступление онлайн:

Помимо собственного творчества, Сеидов также преподает вокал. Пути пары уже пересекались в профессиональной сфере: в 2025 году Екатерина сыграла главную роль в клипе Гидаята на трек "Это была ты".

Гидаят Сеидов "Это была ты" – смотреть клип онлайн:

Напомним, что предыдущие отношения Екатерины Лозовицкой завершились отменой свадьбы. В марте 2025 года знаменитость рассталась с женихом Владимиром после двух лет совместной жизни, объяснив это отсутствием глубоких чувств. Еще раньше она встречалась с главным героем шоу "Холостяк" Алексом Топольским, однако их союз распался накануне полномасштабного вторжения. Сейчас Лозовицкая не только строит новые отношения, но и активно развивает карьеру: в 2026 году она успешно дебютировала в качестве актрисы в криминальной драме "Скамер".

А тем временем участница "Холостяка-10" Кристина показала беременный животик и подтвердила, что ждет первенца.