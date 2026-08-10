Модель, блогерка та акторка зізналася, що їй регулярно пишуть менеджери заможних чоловіків із пропозиціями про платні зустрічі. Про це Лозовицька розповіла в інтерв'ю "Насправді Show".
За словами переможниці дванадцятого сезону "Холостяка", повідомлення з подібним змістом приходять їй у різні соцмережі, а найбільше – у телеграм.
Катерині пропонували різні суми та варіанти зустрічей.
Чого тільки не пропонували. Писали менеджери якихось там впливових чоловіків. Це в Telegram постійно прилітає. Не знаю, звідки вони номер телефону беруть. І в Instagram багато прилітає. Хто що хоче, що може дати й все тому подібне,
– розповіла вона.
Коли Катерину запитали, якою була найбільша сума, яку їй пропонували за такі зустрічі, вона назвала 200 тисяч доларів на місяць.
Інтерв'ю з Катериною Лозовицькою: дивіться відео онлайн
До речі, зараз Лозовицька перебуває у стосунках. Нещодавно вона розсекретила роман із зіркою "Голосу країни".