Переможниця "Холостяка" після розриву з Тереном вперше показала обличчя нового бойфренда
- Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь вперше показала обличчя свого нового бойфренда на фото.
Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь продовжує інтригувати шанувальників та натякати на новий роман. Цього разу вона поділилась свіжим фото з бойфрендом.
Раніше Інна Бєлєнь лише ділилась романтичними кадрами, але залишала обличчя обранця за кадром. Тепер він повністю "засвітився" на фото. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни.
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Інна Бєлєнь оприлюднила новий знімок, який зробила з коханим, позуючи перед дзеркалом в обіймах. Цього разу переможниця реаліті не ховала його обличчя.
Інна постала на фото у чорних джинсах, топі з глибоким декольте та у сорочці в клітинку. А її бойфренд обрав темне повсякденне вбрання. Неможливо не помітити, що обранець Бєлєнь значно вищий за неї.
Інна Бєлєнь з бойфрендом / Фото з інстаграму Інни Бєлєнь
Особисте життя Інни Бєлєнь
- Волонтерка Інна Бєлєнь стала переможницею проєкту "Холостяк" та спробувала побудувати стосунки з Олександром Тереном. Через певний час пара розійшлась на тлі публічних сварок.
- Блогерка Олена Мандзюк й товаришка Олександра Терена згодом заявила, що у головних героїв "Холостяка" взагалі не було стосунків. Натомість Інна назвала ці слова "вигаданою історією".
- Вже на початку травня переможниця "Холостяка-13" натякнула на новий роман.