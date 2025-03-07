"Підманула" у сучасній обробці: переможці Євробачення-2022 записали трек з Пивоваровим

Артем Пивоваров презентував нову роботу в рамках свого проєкту "The Вуса" – кавер-версію української народної пісні "Підманула". Трек він записав спільно з переможцями Євробачення-2022 Kalush Orchestra.

Зіркова колаборація викликала позитивну реакцію у слухачів, пише Show 24. Всього за декілька годин після прем'єри кліп на пісню зібрав близько 20 тисяч переглядів і тисячі лайків.

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"Підманула" – це вже друга композиція від гурту "The Вуса", створеного Пивоваровим для популяризації української культури. Проєкт є музичною ретроспективою, що повертає слухачів до епохи "вусатого фанку" – знакового періоду в історії національної музики.

Відеоробота на "Підманула" вийшла як справжній мініфільм з яскравими персонажами та динамічним сюжетом, що захоплює, спантеличує та викликає усмішку, як зазначають в команді Артема. Окрім співака та Kalush Orchestra, у кліпі також знялися Євген Янович, Марія Рудинська-Заниборщ та Сандро Матеуш.

"Підманула" – це чергова нагода популяризувати нашу культурну спадщину, що є важливою місією для мене. Вдячний хлопцям з Kalush Orchestra, що підтримали мою ідею і доповнили цю роботу своєю енергією, зробивши її меседж ще потужнішим. Настрій пісні максимально розкривається через формат проєкту "The Вуса". Ми створили справжній музичний відео екшн, де є місце гіперболізації та комізму,

– зазначив Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров & The Вуса – "Підманула" (feat. Kalush Orchestra): дивіться відео онлайн

Чи сподобалась пісня "Підманула" шанувальникам музикантів

Свої думки слухачі висловили в коментарях під кліпом до треку. Вони зауважили, що "Підманула" вийшла дуже енергійна та позитивна.

"Це та пісня, яка заряджатиме кожного дня. Енергія зашкалює. Так і хочеться танцювати";

"Кайф, ця пісня мені вже декілька днів спокою не дає";

"Пісня робить гарний настрій на весь день і налаштовує на роботу";

"Дуже крута пісня і крутий кліп".

Як в мережі відреагували на оновлену пісню "Підманула" / Скриншоти з ютубу

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