Переможці Євробачення-2024 прокоментували конкурсний трек Ziferblat і публічно до них звернулися
- Переможці Євробачення-2024 Nemo висловили підтримку цьогорічним представникам України Ziferblat і їхній пісні Bird of Pray.
Переможці Євробачення-2024 Nemo поділились своїми враженнями про цьогорічних представників України на пісенному конкурсі. Вони зізналися, чи подобається їм пісня Ziferblat.
Повідомляє Show 24 з посиланням на фан-акаунт гурта.
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Так, одна із шанувальниць Ziferblat, яку звуть Ashley, зустрілась з Nemo за кордоном. Вона записала ролик, де артисти підтримали українських музикантів та їхній трек Bird of Pray.
Я люблю вашу пісню і бажаю вам якнайкраще провести час на Євробаченні. Мабуть, скоро побачимося,
– сказали Nemo.
Що відомо про Євробачення-2025
- Пісенний конкурс відбудеться в місті Базель, Швейцарія.
- Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться 13 травня, другий півфінал – 15 травня, а гранд-фінал заплановано на 17 травня.
- Днями стало відомо, що Україна виступатиме під номером 5 у першому півфіналі Євробачення-2025, після цього стане відомо, чи пройде Ziferblat до фіналу пісенного конкурсу.
Зауважимо, український гурт анонсував великий концерт у Києві. Ziferblat виступить в столиці вже після участі в Євробаченні-2025, 23 травня.