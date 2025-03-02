Переможці Євробачення-2024 виступлять в Україні: назвали оновлену дату концерту

Переможці Євробачення-2024 Nemo повинні були виступити в Україні навесні цього року. Втім, виконавці перенесли свій тур Європою.

Відтак, тепер оновили інформацію про концерт Nemo в Києві й стало відомо, коли ж співаки виступлять для українських фанатів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Atlas, де якраз дадуть концерт артисти.

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Так, з'ясувалося, що Nemo перенесли свій виступ з 7 березня на 10 жовтня 2025 року. Усі квитки, які фани купили раніше, залишаються дійсними.

Зауважимо, це буде перший концерт переможців Євробачення-2024 в Україні.

Чому Nemo перенесли концерт у Києві

Ще влітку 2024 року після перемоги у Євробаченні-2024 Nemo анонсували масштабний гастрольний тур країнами Європи, проте згодом оголосили про перенесення концертів на декілька місяців. Причиною зміни концертного графіка стала затяжна підготовка до випуску нового альбому. Музикант прийняв непросте рішення – відкласти гастролі, щоб повністю зосередитися на створенні якісного музичного матеріалу.