Вони пояснили причину в соцмережах. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артистів.

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Так, влітку 2024 року Nemo анонсували гастрольний тур Європою, включаючи виступ у київському клубі Atlas, запланований на березень 2025 року. Однак музиканти прийняли рішення перенести концерти через затримку роботи над новим альбомом.

З важким серцем оголошуємо про перенесення туру Європою цього року. Дати концертів змінено на кінець жовтня та грудень. Розуміємо, що ця новина може розчарувати фанатів, і просимо вибачення за всі незручності. Великі музичні проєкти потребують часу,

– зазначили Nemo.

Музиканти наголосили, що наступні місяці повністю присвятять роботі над новим альбомом, маючи на меті створити унікальний та якісний музичний матеріал. Додаткова інформація про нові дати концертів в Україні та Греції буде оприлюднена пізніше.

Нагадаємо, в липні минулого року у Швейцарії відбувся фестиваль Luzern Live, де виступили переможці Євробачення-2024 Nemo та одна з представниць України Jerry Heil. Співаки запалили сцену своїми хітами та підняли український прапор під час спільного виступу.