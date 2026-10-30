Періс Гілтон стала брюнеткою та перевтілилася з родиною в сімейку Адамсів: як виглядають діти

Періс Гілтон підготувала ще одне сімейне перевтілення до Геловіну. Разом із чоловіком Картером Реумом, сином Феніксом і донькою Лондон вона приміряла образи персонажів "Сімейки Адамсів". Заради фотосесії знаменитість змінила звичне біляве волосся на довгу чорну перуку.

Тематичними світлинами Гілтон поділилася в Instagram. Автором кадрів став фотограф Браян Зіфф.

Періс обрала образ Мортіші Адамс. Вона позувала в чорній сукні до підлоги від Cristallini з глибоким декольте. Довге темне волосся доповнило перевтілення.

Картер Реум постав у ролі Гомеса Адамса, одягнувши смугастий костюм. Дітям також підібрали відповідні образи: Лондон стала Венздей, а Фенікс – Паґслі.

Періс Гілтон з родиною / фото parishilton

Родина зробила спільні фотографії, а Періс також позувала окремо та в парі з чоловіком. На кадрах не забули й про ще одного впізнаваного персонажа – живу руку на ім'я Річ. Частину знімків опублікували в чорно-білому форматі.

Мої любі, ми вдома,

– підписала фотографії Гілтон.

У коментарях прихильники оцінили сімейні костюми. Особливу увагу привернуло темне волосся Періс: користувачі зазначили, що цей колір їй личить.

"Гаразд, ми назавжди перейменуємо Геловін у Перісвін";

"Темне волосся пасує тобі просто бездоганно";

"Кожен образ стає кращим, Боже мій".

Коментарі / скриншот з інстаграму parishilton

Це вже не перша тематична фотосесія родини напередодні свята. Раніше Періс, Картер і діти приміряли образи персонажів "Красуні та Чудовиська". Сама Гілтон також відтворила образ Брітні Спірс зі змією на плечах.

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