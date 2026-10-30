Пэрис Хилтон стала брюнеткой и перевоплотилась с семьей в семейку Адамсов: как выглядят дети

Хилтон поделилась тематическими фотографиями в инстаграме. Автором снимков стал фотограф Брайан Зифф.

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Пэрис выбрала образ Мортиши Адамс. Она позировала в черном платье в пол от Cristallini с глубоким декольте. Длинные темные волосы дополнили образ.

Картер Реум появился в роли Гомеса Адамса, надев полосатый костюм. Детям также подобрали соответствующие образы: Лондон стала Венсдей, а Феникс – Пагсли.

Пэрис Хилтон с семьей / фото parishilton

Семья сделала совместные фотографии, а Пэрис также позировала отдельно и в паре с мужем. На снимках не забыли и о еще одном узнаваемом персонаже – живой руке по имени Вещь. Часть снимков опубликовали в черно-белом формате.

Мои дорогие, мы дома– подписала фотографии Хилтон.

В комментариях подписчики оценили семейные костюмы. Особое внимание привлекли темные волосы Пэрис: пользователи отметили, что этот цвет ей идет.

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"Ладно, мы навсегда переименуем Хэллоуин в "Перисвин";

"Темные волосы идут тебе просто безупречно";

"Каждый образ становится лучше, боже мой".

Комментарии / скриншот из инстаграма parishilton

Это уже не первая тематическая фотосессия семьи в преддверии праздника. Ранее Пэрис, Картер и дети примеряли образы персонажей "Красавицы и Чудовища". Сама Хилтон также воссоздала образ Бритни Спирс со змеей на плечах.

А можно ли украинцам праздновать Хэллоуин? Священники ПЦУ подробно рассказали об этом празднике.