Чи справді можна українцям святкувати Геловін: пояснення священників ПЦУ

Однак далеко не всі знають, чи справді такі розваги залишаються абсолютно безпечними для нашої свідомості та духовного стану. Про це детальніше розповіла Православна Церква України у своєму фейсбуці.

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Чому в Україні не можна святкувати Геловін

Щороку ми бачимо, як українські заклади активно переймають західні традиції та готують масштабні тематичні вечірки до 31 жовтня. Власники бізнесу прикрашають зали черепами, а люди із захопленням шукають костюми відьом, вампірів або зомбі.

Більшість українців вважає це дійство звичайним жартівливим маскарадом. Громадяни звикли думати, що такий захід не несе жодної загрози, а лише допомагає відволіктися від буденності. Однак священники та дослідники культури пропонують поглянути на цю ситуацію під іншим кутом.

Історики пов'язують походження сучасного Геловіна з давнім кельтським святом Самайн. Тодішні племена відзначали завершення збору врожаю і вірили, що саме тієї ночі межа між світом живих та мертвих зникає повністю. Давні язичники супроводжували свої моторошні ритуали кривавими жертвами.

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Коли християнство прийшло на ці землі, місцеві звичаї дивним чином переплелися з католицьким Днем усіх святих. Саме так виникла назва, яку ми чуємо сьогодні. Однак сучасний формат масових гулянь не має абсолютно нічого спільного з християнськими цінностями.

Цікаво, що свій сучасний вигляд це свято отримало лише у ХХ столітті в Америці, і сталося це через необхідність боротися зі злочинністю. Річ у тім, що у 20-ті роки минулого століття Геловін у США перетворився на ніч масового вандалізму. Тоді підлітки били вікна, ламали паркани та влаштовували пожежі. Щоб зупинити цей вуличний безлад, місцева влада та активісти вирішили хитро відволікти молодь. Вони почали організовувати безпечні костюмовані вечірки, паради та запровадили традицію ходити по будинках за солодощами. Ідея спрацювала, адже діти проміняли хуліганство на розваги.

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Саме тоді за справу взялися кмітливі підприємці. Виробники цукерок, фабрики одягу та кіностудії зрозуміли, що на новій традиції можна чудово заробити. Вони почали масово випускати готові костюми, пластикові декорації та солодощі в тематичних пакуваннях. Так, небезпечна ніч вуличних погромів остаточно перетворилася на яскраву індустрію розваг, яка сьогодні приносить корпораціям мільярди доларів щороку.

Втім, чи робить ця комерціалізація осінній карнавал цілком безпечним? Церква дає однозначно негативну відповідь. Коли людина одягає маску нечистої сили, вона підсвідомо асоціює себе зі злом, смертю та потойбічним світом. Навіть у жартівливому контексті вірянин не повинен приміряти на себе образ істоти, яка несе руйнування та несправедливість.

Під час подібних вечірок суспільство починає активно романтизувати смерть. Зло раптом стає привабливим та кумедним. У ПЦУ наголошують, що християнська віра базується на перемозі життя над смертю, яку принесло воскресіння Ісуса Христа. Тому релігія закликає радіти світлу, а не сміятися разом із силами темряви.

А чи знали ви, що щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада українці згадують про стародавнє слов'янське свято – Велесову ніч? Насправді вона має дещо спільне з Геловіном.