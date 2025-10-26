Що відомо про Велесову ніч і чому її називають українським Геловіном – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.

Цікаво Чому в Україні не святкують Геловін: пояснення священників ПЦУ

Велесова ніч 2025: що це за свято?

Велесова ніч має дохристиянське коріння і присвячене слов'янському богові Велесу. Він вважається покровителем худоби, мудрості, мистецтв і достатку.

За народними повір'ями, Велесова ніч символізує завершення старого року і перехід до зими. Водночас наші предки вірили, що у цей час душі померлих предків повертаються на землю, щоб відвідати своїх нащадків і принести їм благословення та мудрість. Саме тому пращури намагалися згадувати лише позитивне про покійників та ставити свічку за їх упокій.

Велесова ніч 2025 / Фото Freepik

Які традиції Велесової ночі?

Напередодні Велесової ночі люди прибирали у домівках і позбавлялися непотрібних речей. Адже вірили, що це допоможе очиститися від усього негативного та притягнути позитив у життя.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада предки запалювали свічки та ставили їх на підвіконні, щоб душі померлих змогли знайти шлях додому. Крім цього, пращури готували поминальну вечерю. Так, на столі зазвичай стояли ритуальні страви та приладдя. Що цікаво, такі частування нерідко залишали на вулиці чи підвіконні для душ померлих родичів.

До того ж вважалося, що у Велесову ніч сни мають особливу силу, а загадані бажання можуть здійснитися.

Чому Велесову ніч називають українським Геловіном?