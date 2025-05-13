Перший півфінал Євробачення-2025: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля
- Пісенний конкурс Євробачення-2025 розпочався 13 травня у Базелі, Швейцарія, з виступами представників 15 країн.
- Українці можуть голосувати в першому півфіналі, але не за свого представника Ziferblat, який виступатиме під номером 5.
13 травня у Швейцарії стартував пісенний конкурс Євробачення-2025. На головній сцені Європи у Базелі цього вечора виступлять представники 15 країн, серед яких Ziferblat з України.
Хлопці вийдуть на сцену під номером 5 та виконають пісню Bird of Pray. Дивіться пряму трансляцію головної музичної події року далі на Show24.
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Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2025
Перший півфінал розпочався о 22:00 за київським часом. Цього року до незмінного коментатора Тімура Мірошниченка приєднався Олександр Педан. Вони разом коментуватимуть те, що відбуватиметься в Базелі протягом двох годин.
Перший півфінал Євробачення-2025: дивіться онлайн-трансляцію за посиланням
Порядок виступів півфіналістів
- Ісландія: Væb – Róa
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left
- Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Португалія: Napa – Deslocado
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama – Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake
- Кіпр: Theo Evan – Shh
Порядок виступів у півфіналах / Фото із сайту Євробачення
Чи можна українцям голосувати за Ziferblat
- Українці мають право голосувати лише в тому півфіналі, де виступає наш представник, тобто у першому. Наступного разу голосування для України відкриється вже 17 травня у великому фіналі.
- Згідно з правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни. Тобто цього вечора підтримати Ziferblat ви не зможете. Але є можливість проголосувати за фаворитів з інших країн.
- Однак, якщо ви мешкаєте за кордоном, маєте іноземну сім-картку, то зможете проголосувати за Ziferblat.
- Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.