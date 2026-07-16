Будинок зірки "Кави з кардамоном" постраждав від вибухів: Олена Лавренюк показала фото наслідків

На щастя, сама акторка не постраждала. Під час повітряної тривоги вона перебувала в укритті, тому вибух застав її не вдома. Водночас через ударну хвилю в будинку повибивало вікна.

Росія вкотре "принесла мир" по-своєму. Під час балістичної атаки на Київ у ніч проти 16 липня пошкоджень зазнав будинок української акторки Олени Лавренюк, відомої за серіалом "Кава з кардамоном" та фільмом "Всі відтінки спокуси".



Лавренюк опублікувала фото наслідків нічної атаки у своєму Instagram й звернулася до українців із закликом берегти себе та не нехтувати сигналами тривоги.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди йдіть в укриття. Життя - найцінніше, – написала акторка.



Дім Олени Лавренюк постраждав від атаки на Київ / Фото Інстаграм зірки

По фото видно, що ударною хвилею вибило вікна у домі, зірвало штори та повністю всипало підлогу шматками скла.



На щастя, цього разу акторка та її рідні обійшлись тільки переляком. Після пережитої ночі вона вирішила показати наслідки російської атаки та ще раз нагадати українцям: під час повітряної тривоги не варто нехтувати власною безпекою.



Нагадаємо, у ніч на 16 липня Росія завдала балістичного удару по Києву. Під ударами опинились декілька районів столиці, де перші вибухи почались одразу ж після оголошеної повітряної тривоги.



Внаслідок удрів по місту є загиблі та постраждалі, пошкоджені житлові будинки й цивільна інфраструктура.

На жаль, це не перший випадок. Раніше ми вже розповідали, як постраждали будинки українських зірок через російські атаки.